A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no concelho do Funchal – 2.ª fase, decorre desde as 16h00 de hoje , e por um prazo de 12 horas, a interrupção do abastecimento de água na Travessa do Pico, afetando os seguintes arruamentos:

· Caminho do Pico (do Caminho dos Saltos à Estrada dos Marmeleiros); Caminho Carlos Martins (da Estrada dos Marmeleiros até ao n.º 6)·; Estrada dos Marmeleiros (do Caminho do Pico até ao n.º 255); Escadinhas do Pico; Travessa do Pico; Beco do Pico; Caminho de Ferro do Monte (do Caminho das Babosas ao n.º 183); Vereda da Fonte; Travessa das Tílias (do Caminho de Ferro do Monte ao n.º 5); Largo da Fonte; Caminho do Monte (do Caminho das Babosas até ao n.º 154); Caminho de Ferro do Monte; Caminho da Torrinha (do Caminho de Ferro do Monte até ao n.º 65); Caminho da Confeiteira; Caminho das Babosas; Caminho do Monte (do Caminho das Babosas até ao n.º 155); Caminho do Desterro (do Caminho das Babosas até ao n.º 12); Rua Padre Manuel Romão Roque de Aveiro; Azinhaga da Cancela; Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo; Caminho da Lombada; Impasse 1 do Caminho da Lombada; Impasse 2 do Caminho da Lombada; Rua da Portada de Santo António; Caminho do Lombo (do Caminho da Lombada até à Ladeira da Tabaiba); Travessa dos Poços; Caminho da Portada de Santo António (da Rua da Portada de Santo António até ao Caminho do Monte); Caminho do Desterro (do Caminho da Portada de Santo Antóno até ao n.º 10); Vereda dos Poços; Caminho de Santo António dos Capuchos; Estrada Luso Brasileira (do Caminho da Portada de Santo António até ao n.º 47); Caminho do Monte (do n.º 154 até n.º 105); Urbanização da Portada de Santo António; Caminho de Ferro do Monte (da Levada do Flamengo até ao n.º 96); Caminho da Torrinha (da Levada do Flamengo até à Estrada do Livramento); Rua Comendador José dos Santos Gomes; Rua Capitão José Jorge Frutuoso da Silva; Rua Padre Carlos Jorge Faria de Castro; Estrada do Livramento (desde a Estrada Luso Brasileira até ao Caminho Velho da Piedade); Caminho do Monte (do n.º 11 ao n.º 104); Travessa da Quinta de Santana; Rua Passeio da Quinta do Salvador; Rua Quinta dos Reis; Estrada Regional 234 (acesso à Via Rápida no nó da Pena); Rua Eng. Adelino Amaro da Costa; Travessa da Quinta dos Reis; Rua João Carlos Gomes; Travessa João Carlos Gomes; Rampa João Carlos Gomes; Beco do Pão Duro; Rua Nova da Levada de Santa Luzia; Beco da Quinta do Salvador; Rua da Quinta Aragem; Impasse 1 da Rua da Quinta da Aragem; Beco da Torrinha; Travessa da Torrinha; Rua Álvaro Justino de Matos; Rua das Lajes; Beco da Rocha; Escadinhas das Lajes; Rua Jaime Bruno Pereira; Bairro do Livramento; Rua Prof. Virgílio Pereira; Caminho da Longueira; Rua Nova da Piedade; Caminho Velho da Piedade.

As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção.