A Câmara Municipal do Funchal informou que, por motivos de intervenções nas redes de água potável, será necessário interromper o fornecimento de água amanhã, a partir das 09h30 e com a duração prevista de seis horas, na zona do Vasco Gil.

Os arruamentos afetados por esta interrupção são os seguintes: Entrada 144 da Estrada da Eira do Serrado; Estrada da Eira do Serrado; Escadinhas do Caminho Velho da Estrela; Rua do Vasco Gil; Vereda do Vasco Gil de Dentro; Vereda do Passado; Vereda do Vasco Gil de Baixo; Caminho dos Três Paus à Viana; Vereda dos Três Paus; Escadinhas dos Três Paus; Impasse dos Três Paus; Travessa dos Três Paus; Travessa da Viana; Impasse da Viana; Vereda da Viana; Entrada 41 da Vereda da Viana; e Entrada 49 da Vereda dos Três Paus.

Mais informa que as Águas do Funchal “farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis”.