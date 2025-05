A Câmara Municipal do Funchal informa que para efetuar trabalhos, no âmbito de intervenções nas redes de água potável, se torna necessário interromper o abastecimento de água, na zona dos Marmeleiros, hoje, quarta, a partir das 21h00, tendo esta interrupção a duração prevista de seis horas.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são: Estrada dos Marmeleiros; Estrada da Corujeira; Beco do Tanque; Travessa do Tanque; Caminho do Tanque; Caminho do Passeio; Rua da Urbanização do Tanque; Caminho dos Saltos; Rua Nova dos Marmeleiros; Impasse da Casa Branca; Vereda do Boneco; Beco da Cafeteira; Ladeira da Casa Branca; Urbanização da Casa Branca; Beco do Chapeludo; Urbanização da Escola do Tanque; Travessa da Casa Branca; Escadinhas dos Saltos; Impasse 2 do Caminho do Tanque.

“As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis”, garante nota enviada às redações.