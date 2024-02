Os três detidos no âmbito de uma operação contra a corrupção na Madeira deverão começar a ser ouvidos a partir das 09h30 de quarta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, de acordo com os advogados dos arguidos.

A informação foi dada aos jornalistas pelos advogados de dois dos detidos, à saída do tribunal, no Campus de Justiça, que adiantaram ainda que durante a tarde de hoje foram lidos os factos aos arguidos.

Segundo fonte judicial, a leitura dos factos já decorria pelas 16h00 e foi o próprio juiz, Jorge Bernardes de Melo, quem pediu para que, excecionalmente, os funcionários não fizessem hoje greve às horas extraordinárias e prolongassem o horário das 17:00 até às 20:00, para que os procedimentos pudessem ser acelerados.

Assim, o juiz leu todos os factos aos detidos até cerca das 20:00, não tendo ainda começado os interrogatórios.