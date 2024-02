O interrogatório ao ex-presidente da Câmara do Funchal Pedro Calado, no âmbito do processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, foi hoje retomado cerca das 10:50, de acordo com fonte judicial.

Quinze dias após a detenção, Pedro Calado cumpre hoje o segundo dia de inquirição a cargo do juiz de instrução criminal Jorge Bernardes de Melo, depois de na terça-feira ter sido ouvido perto de três horas da parte da manhã e meia hora à tarde.

Hoje, pelas 12:00, fonte judicial disse que o interrogatório tinha recomeçado pelas 10:50, quando estava previsto para as 09:30, devido “à transcrição de CD” (discos).

Ontem, o advogado do ex-autarca, Paulo Sá e Cunha, disse que Pedro Calado tem tido “um belíssimo desempenho” nos esclarecimentos às questões do juiz de instrução e está “naturalmente cansado”, mas “muitíssimo concentrado na sua defesa e consciente de que é importante defender-se”.

O advogado escusou-se na ocasião a fazer comentários sobre a medida de coação que poderá ser determinada pelo juiz, alegando desconhecer “que medida vai ser pedida”, e sublinhou que os factos imputados ao seu constituinte têm estado a ser por ele “cabalmente esclarecidos”.