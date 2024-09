Instituto de Florestas promove campanha de voluntariado para recolha de sementes

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) estará amanhã, sábado, dia 28 de setembro, às 10 horas na zona de lazer das Cruzinhas, Fonte do Bispo, concelho da Calheta a realizar uma ação de recolha de sementes.

“A ação já conta com inúmeros interessados como é o caso da organização e voluntários do Ecotrail Funchal – Madeira, mas ainda há espaço para mais voluntários que queiram contribuir para esta causa”, revela o IFCN, em comunicado.

O convite é extensível a todos os voluntários que se queiram juntar a esta ação. Após a concentração no local indicado, os participantes serão acompanhados por funcionários do IFCN, até ao ponto de recolha, onde será fornecido o apoio técnico necessário para garantir a correta colheita e acondicionamento das sementes.

“Após o términus da ação, todas as sementes recolhidas serão encaminhadas para o Viveiro Florestal da Santa (Porto Moniz), onde serão processadas e acondicionamento. Esta iniciativa tem como principal objetivo aumentar a disponibilidade de material genético, essencial para a produção de plântulas destinadas a futuras ações de reflorestação, objetivando, em particular, recuperar áreas afetadas pelos incêndios do passado mês de agosto. Além disso, parte das sementes recolhidas serão dispersas diretamente nas áreas ardidas, objetivando uma recuperação mais rápida e eficaz desses locais”, explica a entidade.

Todos os participantes devem utilizar calçado e roupa adequados à atividade (precaver possíveis mudanças de tempo). Se preferirem, poderão também levar luvas descartáveis multiusos (tipo látex de cozinha ou similares) para evitar que as mãos fiquem manchadas com a polpa dos frutos, dificultando a lavagem. O IFCN informa, ainda, que fornecerá todos os materiais necessários, no entanto, pede que os participantes levem sacos transparentes ou equivalente para a colheita individual.