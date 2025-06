Instituições de solidariedade recebem 16.250 euros da Câmara

O Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Centro da Mãe receberam hoje um apoio, monetário, da parte da Câmara Municipal do Funchal.

A entrega dos cheques aconteceu nas comemorações do Dia do Ambiente, sendo que este é um apoio que resulta de um protocolo que estabelece que, cada instituição, recebe 1 euro por cada tonelada de resíduo de embalagem enviada para reciclagem, nomeadamente, papel/cartão, plástico, metal e vidro.

Em comunicado, a autarquia refere que durante o ano de 2023, o Município do Funchal encaminhou para reciclagem 8.125 toneladas destes resíduos, o que se traduz no valor de 8.125 euros a ser atribuído a cada uma das instituições.

Lembra a mesma fonte que, desde 2009, já foram doados, às duas instituições, um total de cerca de 250.668 euros, reforçando o compromisso da iniciativa com a sustentabilidade ambiental e a solidariedade social.

“Esta iniciativa visa contribuir para uma preservação do ambiente, ao promover a separação seletiva e circularidade dos resíduos, ao mesmo tempo que apoia financeiramente Instituições de Solidariedade Social e as suas causas sociais”, sublinha a Câmara Muncipal do Funchal.

As entidades beneficiadas agradeceram ainda pelo apoio dado, enaltecendo e reconhecendo o trabalho da Câmara Municipal do Funchal, enquanto apoio fundamental para prosseguirem com a sua missão.

A Câmara Municipal do Funchal, por seu turno, agradeceu a todos os munícipes “pelo empenho na deposição seletiva dos resíduos de embalagens que, dessa forma, contribuíram para ajudar os utentes destas duas instituições”.