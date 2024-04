Os alunos das turmas 5.º3, 6.º3 e 6.º4 proporcionaram uma intervenção artística no átrio de entrada do bloco-A da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), onde se pode contemplar uma multiplicidade de cravos por eles elaborados na disciplina de Educação Visual.

Desta instalação faz parte uma pequena síntese informativa sobre a música de intervenção no Portugal de abril e no mundo, as senhas e os cravos da revolução de 1974 e o papel do ensino na hierarquização social à data do 25 de abril de 1974.

A instalação, da responsabilidade da professora Ada Pereira, com os alunos das turmas 5.º3 e 6.º4, contou com a colaboração da professora Filomena Gonçalves (turma 6.º3), ambas docentes da disciplina de Educação Visual, e da professora Palmira Tavares (turma 12.º2) docente da disciplina de História.

Teve, ainda, a colaboração do professor de Filosofia, Eduardo Quina, que através do projeto literário criou, em nome pessoal, um texto sobre o 25 de abril, e os alunos do 12.º2 inseridos nesse mesmo projeto criaram, coletivamente, um poema alusivo às comemorações dos 50 anos do 25 de abril.