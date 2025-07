O programa ‘Aos Sábados no Parque’, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que decorre no Parque Ecológico do Funchal, reserva para este sábado, entre as 10h e as 13h, uma sessão especial dedicada aos insetos polinizadores e à sua relevância nos ecossistemas.

Esta edição, sob o tema “Insetos e polinização: As conexões invisíveis da Natureza”, promete continuar a proporcionar experiências únicas de contacto com a natureza, segundo uma nota divulgada pela autarquia.

A sessão será dinamizada pelo biólogo Hugo Silva, doutorando em Ciências Biológicas na Universidade da Madeira, e contará com uma apresentação teórica, seguida de uma saída de campo para observação direta dos polinizadores.