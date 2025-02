A ExpoMadeira chega este ano à marca das 40 edições e a ACIF prepara várias novidades para o que promete ser uma edição especial.

“Se tem uma empresa, este é o momento ideal para dar visibilidade à sua marca, estabelecer novas parcerias e alcançar potenciais clientes. Com uma vasta área expositiva, este evento reúne os mais diversos setores de atividade, proporcionando a todos os visitantes um leque de produtos e serviços diversificado”, salienta a ACIF através de uma nota divulgada esta sexta-feira.

A ExpoMadeira 2025 terá lugar de 4 a 13 de julho, no Estádio do Marítimo. As inscrições podem ser efetuadas através do link, mas serão apenas formalizadas após confirmação pela ACIF.