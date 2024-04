A Câmara Municipal da Calheta abriu hoje as inscrições para a 7.ª edição da Mostra de Jardins ‘Calheta a Florir’, iniciativa que surge no âmbito das celebrações da Festa da Flor e que “pretende envolver todos os munícipes”, conforme esclarece uma nota da autarquia.

Os interessados são convidados a participar com os seus jardins e/ou vasos floridos, com o objetivo de incentivar o aumento dos espaços verdes e floridos nas diversas freguesias. Para participar, podem agora inscrever-se através do contacto 291 820 200 ou então através do email camara@cmcalheta.pt, anexando a ficha de inscrição que se encontra disponível na página oficial da Câmara Municipal, na secção ‘Fichas e Formulários’.

Após o período de inscrições, que termina a 19 de abril, uma equipa da Autarquia irá visitar todos os participantes, com o objetivo de fotografar os seus jardins e assim organizar uma exposição que ficará patente nos Paços do Concelho.