A comissão de serviço de António Nunes na presidência do Conselho Diretivo da Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira não será renovada, tal como adianta hoje a edição impressa do JM.

O mandato do coronel da Força Aérea termina no dia 1 de janeiro.

Em jeito de balanço, o Jornal lança hoje um inquérito, no seu site, que pretende aferir do grau de satisfação dos madeirenses em torno do trabalho liderado por António Nunes.