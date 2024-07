Nuno Morna também já teve uma primeira intervenção no debate no hemiciclo madeirense, tendo como objeto o Orçamento, com um valor de 2.195,0 milhões de euros, e também o PIDDAR a ele associado, para o qual estão reservados 877,9 milhões de euros.

Esta manhã, o debate faz-se na generalidade e já esta tarde arrancam os debates setoriais, que se prolongam pelo dia de amanhã, com sessão final na tarde de sexta-feira, em que os documentos serão submetidos a votação global final.

Ora, o deputado único da Iniciativa Liberal, que desde a primeira hora evidenciou muitas reservas acerca dos documentos em análise, centrou-se na sustentabilidade das contas públicas.

“As despesas correntes tendem a aumentar”, enumerando rubrica a rubrica esse inflacionamento, referindo que “há projeções do aumento das receitas, mas não há dados concretos de como controlar os gastos”.

Exaltando que essas medidas “é essencial”, Nuno Morna quer então perceber que “medidas para controlar gastos públicos excessivos serão tomadas?”.