“A Iniciativa Liberal acompanha com preocupação os planos, recentes, do Partido Socialista em Machico”, na área da cultura. Segundo nota de imprensa, o partido entende que “a proposta de ampliar o museu do Solar do Ribeirinho, bem como construir um novo auditório, salas de exposições e residências artísticas levanta muitas dúvidas sobre a boa utilização do dinheiro público”.

Para António Nóbrega, “Machico já conta com três salas polivalentes no Fórum Machico, que são suficientes para a maioria das atividades culturais no concelho.”

“Construir mais espaços semelhantes é um erro e um gasto desnecessário que a Câmara não pode continuar a suportar. Em vez de focar em projetos importantes e urgentes, o PS está a investir em obras que terão pouco impacto real.” A este propósito, António Nóbrega, lembra que “há anos que o PS promete um novo edifício para os serviços da Câmara, mas que nada foi feito, até agora.”

Em resultado desta opção, António Nóbrega, diz que os “funcionários continuam a trabalhar em más condições, e os serviços ao público a funcionar com muitas dificuldades.

Em vez de resolver este problema sério, o executivo prefere fazer obras de fachada e com muito pouca utilidade.”

Por outro lado, “também, a nomeação da ex-vereadora Mónica Vieira como futura diretora do museu levanta muitas dúvidas à Iniciativa Liberal “que considera que a cultura não pode ser usada como desculpa para nomeações políticas ou para dar lugar a pessoas ligadas ao partido.”