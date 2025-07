Depois da polémica gerada durante a construção, a estrutura de apoio à Praia da Lagoa, no Porto Santo, ultrapassou vários atos de destruição.

A empresa proprietária revela na edição de hoje do JM que a PSP está a investigar os incidentes e acredita que o espaço, que continua à espera de balneários, começará em breve a sua atividade.

Já no Funchal, a empresa concessionária da Marina do Funchal esclareceu ao JM que não rejeitou assumir a zona comercial da Marina do Funchal. E adiantou que está à espera que a APRAM entregue documentos necessários para iniciar a exploração do espaço.

Hoje, dia do Suplemento de Tecnologia, são ainda chamadas à Primeira Página “Turistas desrespeitam regras e proibições”; “Duas irmãs morrem em acidente com viatura sem travões”; “Doença falsa em criança de dez anos usada em esquema de burla”; “EEM já instalou mais de 100.000 contadores inteligentes”; e “Peixe-espada volta a dinamizar Câmara de Lobos”.