Filipe Sousa, cabeça-de-lista da candidatura do JPP, lamentou o resultado destas eleições legislativas, que acabaram por não permitir a eleição de um deputado para o partido, apesar do crescimento alcançado.

“Sinto-me algo triste, porque este é um projeto válido, com muito trabalho no terreno. Mas, acima de tudo, estamos de consciência tranquila, porque demos o nosso melhor. Tinha uma forte esperança de que a mensagem que fomos passando teria a confiança [dos eleitores]”, disse Filipe Sousa, que registou, todavia, um aspeto positivo no crescimento registado pelo partido, que permite olhar com confiança para o futuro. “Ao mesmo tempo, este é um crescimento efetivo do JPP, que nos dá boas perspetivas. Devemos ter eleições regionais, não sabemos se teremos um governo estável ao nível nacional”.