O Município de Santana fez, há instantes, na sua página oficial de Facebook, um ponto da situação em relação ao incêndio que deflagra no Pico Ruivo.

Considerando que “com o cair do dia a trazer mudança do vento a situação não é estável”, a autarquia liderada por Dinarte Fernandes refere que no terreno continuam 37 homens a combater o incêndio - Bombeiros Voluntários de Santana, equipa especial de Sapadores, Polícia Florestal, assim como a equipa de Sapadores Florestais.

A situação no terreno não está favorável, pois a “mudança do vento está a dificultar os trabalhos neste momento”.

Quanto ao meio aéreo, a publicação da autarquia refere que o helicóptero já tinha abandonado o teatro das operações, mas regressou devido aos reacendimentos que têm sucedido com alguma intensidade, sendo que “na vertente norte por detrás da casa do Pico Ruivo o fogo voltou a deflagrar”. Já na vertente sudoeste, é onde estão os sapadores “a bater o terreno”, embora nesta zona também estejam a acontecer reacendimentos.

Assim sendo, conclui a publicação, “o combate continua”.