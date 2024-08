A Secretaria Regional de Agricultura da Madeira iniciou hoje um conjunto de reuniões com as Juntas de Freguesia afetadas pelo incêndio que lavra na região desde quarta-feira, para articular os apoios a dar às populações com perdas agrícolas.

“O Governo Regional começou hoje as reuniões com os senhores presidentes de junta das áreas afetadas para combinar a estratégia de levantamento de prejuízos para a entrega das ajudas perante esta situação dos incêndios”, indicou a secretária regional com a tutela, Rafaela Fernandes.

Numa declaração enviada às redações, a responsável realçou que os apoios passam, essencialmente, por “reposição dos animais que se perderam, reposição das áreas agrícolas e a reposição de toda a tubagem relacionada com o fornecimento de água”.

É necessário, por isso, “congregar esforços para tornar estas ajudas o mais céleres possível” e começar pelo levantamento de todas as necessidades e respetivos comprovativos, sublinhou Rafaela Fernandes, após uma reunião com a Junta de Freguesia do Curral das Freiras, no interior do concelho de Câmara de Lobos.

“E, para isso, contamos com a preciosa ajuda local da Junta de Freguesia e, por isso, o apelo a que as pessoas centrem as suas questões diretamente na junta de freguesia para dessa forma ter uma política de proximidade mais eficaz”, referiu a governante.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, a partir de terça-feira, as pessoas podem dirigir-se aos serviços da autarquia para reportar as suas perdas.

“Houve perdas de muitos regadios, de alguns animais e também de muita área de castanheiros e queremos repor isto o mais rapidamente possível”, assinalou Manuel Salustino.

A autarquia da Ribeira Brava também informa que partir de amanhã, as pessoas poderão deslocar-se à Junta de Freguesia, onde serão acompanhadas por técnicos da SRAPA, para apresentarem as suas declarações de prejuízo.