O Juntos Pelo Povo (JPP) fez saber que propôs este domingo, ao Governo Regional da Madeira, para que disponibilize, “com carácter de urgência, através do Serviço Regional de Proteção Civil, bombeiros profissionais madeirenses para apoiar no combate aos incêndios florestais que assolam várias regiões do território continental português”.

Face à gravidade da situação, com tendência para um suposto agravamento face às condições climatéricas desfavoráveis, onde milhares de operacionais combatem diariamente múltiplas frentes ativas, o JPP considera “que a Região Autónoma da Madeira, enquanto parte integrante do Estado português, deve demonstrar solidariedade nacional e capacidade de resposta articulada em situações de emergência”.

Em comunicado no site do partido, Lina Pereira, presidente da JPP, lembra que no verão de 2024, quando a Madeira foi assolada por um incêndio que lavrou durante 16 dias em quatro concelhos da Região, equipas de bombeiros profissionais do continente deslocaram-se para a Madeira em solidariedade e ajudaram combater as chamas lado a lado com os bombeiros madeirenses.

“É hora de sermos elevados e retribuirmos agora que os bombeiros do continente precisam da ajuda de todos”, acrescenta a deputada e dirigente do partido.