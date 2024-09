Ivone Perdigão, nas comemorações do aniversário do concelho da Ponta do Sol, recordou que ”embora a oposição, nos seus discursos (...) critique quem faz crescer e traz prosperidade ao concelho, procuram esconder o que de bom se tem feito e tentam evidenciar e muitas vezes recorrendo à mentira aspetos negativos de uma governação que tem sido exemplar”.

“A palavra Democracia prossupõe um grande respeito pelos eleitores, pelos eleitos, só percebemos esses respeito quando todos assumem as suas responsabilidades”, frisou.

Quanto aos incêndios lembrou que a “Câmara demonstrou estar perto da sua população com a sua presidente sempre junto das pessoas não se refugiando em discursos de que está tudo controlado ou abandonado a serra a arder para estar noutro sítio qualquer mais agradável”

Mais recordou que os “problemas” vividos “estão a ser corrigidos” e eram já anteriores a 2017. “Os críticos querem esquecer esta parte”, criticou.