Segundo o mais recente ponto de situação do Serviço Regional de Proteção Civil, o incêndio que começou no concelho da Ribeira Brava, a 14 de agosto, continua ativo na Cordilheira Central (Pico Ruivo) e na Ponta do Sol (Lombada).

No terreno estão mais de uma dezena de meios com 70 operacionais dos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, a Força Operacional Conjunta (FOCON) e apoio aéreo com o helicóptero e dois Canadair.

Quanto à situação da Cordilheira Central, a Proteção Civil adianta que os aviões Canadair continuarão a realizar descargas para impedir a propagação do incêndio, que se encontra ramificado ao longo do Pico Ruivo.

Já na Ponta do Sol, o fogo permanece confinado às zonas altas, longe das áreas habitacionais, com o meio aéreo (H-35) a realizar descargas para conter as chamas, enquanto os operacionais no terreno trabalham para controlar a propagação e proteger as habitações.

O SRPC, IP-RAM sublinha que continua a monitorizar a situação e coordena os esforços para maximizar a eficácia do combate, garantindo a segurança das populações e das equipas no terreno.