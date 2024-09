Depois de uma explicação prévia sobre os contornos do incêndio iniciado na Serra de Água, a 14 de agosto, sem que se saiba a hora da ignição, o comandante dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol respondeu aos deputados da comissão parlamentar de Saúde e Proteção Civil.

Em resposta a Cláudia Perestrelo, do PSD, Sidónio Fernandes garantiu que “a coordenação institucional e funcional foi na perfeição”. O responsável assegurou que houve meios no terreno, foram solicitados mais recursos, como o meio aéreo e apoio nacional para compensar o que havia em falta.

A segurança dos bombeiros é ainda um ponto de ordem, afirmou, lembrando que nos incêndios de 1998, houve dois bombeiros que faleceram e outros ficaram feridos.

Quando à gestão dos incêndios recentes, Sidónio Fernandes mostrou-se convicto que houve antecipação das equipas de bombeiros na resposta à propagação das chamas, com elementos nas zonas onde era previsível a chegada do fogo, no sentido de proteger as populações. Reconheceu que há aspetos que poderiam ser melhorados, mas, no geral, “não encontrei erros”.