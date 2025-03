O vento forte que se faz sentir este sábado na Madeira, sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tem causado alguns incidentes na Região. Na Rua do Carmo, no Funchal, pelo menos uma mota de aluguer foi derrubada pela força das rajadas, evidenciando os efeitos das condições meteorológicas adversas.

Recorde-se que, como noticiou o JM, de acordo com os registos das estações meteorológicas, as rajadas mais intensas deste sábado foram registadas no Pico Alto, onde o vento atingiu os 110 km/h. No Comando Operacional da Madeira/ZMM, as rajadas chegaram aos 93 km/h, enquanto no Chão do Areeiro atingiram os 78 km/h. No Aeroporto da Madeira, o vento ainda não superou os 61 km/h.

O aviso amarelo para vento forte, com rajadas que podem atingir os 80 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, vigora até às 18h00 deste sábado.