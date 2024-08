“Infelizmente já nenhuma atitude vinda deste desgoverno de Miguel Albuquerque nos espanta.” Quem o refere é Liana Reis, do partido RIR, que diz que o “altruísmo” do presidente do Governo Regional em recusar ajuda do Governo central “poderá causar danos irreversíveis na nossa ilha”.

“Com uma equipa mínima de operacionais no terreno e com as condições climatéricas já era de prever este desfecho na freguesia do Curral das Freiras. Desculpas como as que ontem foram apresentadas pelo comandante operacional da Proteção Civil na estação televisiva regional não são admissíveis e não passam de um discurso pré elaborado e não de um plano de ação como o que se necessita em situações como as que se vivem na nossa região”, refere o RIR em nota de imprensa.

Acrescenta o partido que “não deixa de ser caricato o percurso deste incêndio que passou pela Boca da Corrida e desceu a encosta do Curral das Freiras”. “Esperemos que seja apenas uma mera coincidência em relação ao tão criticado projeto do teleférico. O não aparecimento público quer do presidente do governo regional, quer do secretário regional da Proteção Civil só demonstra a real preocupação do governo regional em relação aos madeirenses”, diz ainda.