O ADN Madeira mostra-se profundamente transtornado com os incêndios devastadores que têm consumido a Região, expressando a sua revolta e indignação perante a “gestão absolutamente vergonhosa desta calamidade por parte do Governo Regional da Madeira”.

O partido diz ser “inacreditável e imperdoável” que este executivo tenha ignorado o perigo evidente e a dor do povo madeirense, optando por uma postura“irresponsável e leviana, como um menino mimado que vira a cara à realidade”.

“Em vez de tomar as rédeas da situação, o Governo Regional preferiu rejeitar a ajuda oferecida pelo Governo da República, numa demonstração clara de arrogância e desrespeito pelos cidadãos que deveria proteger”, indica.

Aliás, o ADN afirma que não só deveria ter aceite essa ajuda sem hesitações, como deveria ter sido o primeiro a solicitara poio, dado o grau de perigo que a região enfrentava.

“O cúmulo da falta de responsabilidade e de sensibilidade do Presidente Miguel Albuquerque fica evidente quando, num momento em que a Madeira ardia e os seus conterrâneos viviam uma agonia indescritível, ele escolheu divertir-se em festas no Porto Santo, ignorando por completo o dever de estar na linha da frente ao lado do seu povo. Esta atitude é inadmissível e revela uma desconexão total com a realidade e com as obrigações que o cargo exige”, afiança.

“Perante mais esta situação gravosa, que põe em causa o bem-estar e a segurança da região, o ADN Madeira desafia todos os partidos com assento parlamentar a apresentarem uma moção de censura a este executivo”, diz, considerando essencial “que se demonstre, de uma vez por todas, que ninguém está acimada Madeira e dos interesses da sua população. Este governo mostrou-se incapaz e indigno de continuar à frente dos destinos da nossa terra, e é urgente que seja responsabilizado pelas suas acções e omissões”.

O ADN Madeira sente-se, no entanto, profundamente orgulhoso das corporações de bombeiros regionais, “que têm dado tudo para combater estes incêndios, demonstrando um profissionalismo e brio ímpares na sociedade”.

“Da mesma forma, reconhecemos e agradecemos o empenho das forças desegurança, nomeadamente a PSP, que têm sido fundamentais no auxílio àpopulação durante este período difícil”, remata.