O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, através da página de Facebook da autarquia, informou, há instantes, que se encontra perto do Pico Ruivo, onde as chamas lavraram esta noite, juntamente com os operacionais de combate ao incêndio.

O autarca dá conta de que, no local, está presente o meio aéreo “a fazer reconhecimento”, o qual espera que “seja eficaz” para evitar que as chamas desçam a encosta, sendo que “neste momento ainda parecem capazes de ser controladas”.

Ora veja a mensagem do edil: