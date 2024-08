De acordo com o ponto de situação da Proteção Civil, pelas 10 horas, o incêndio mantém-se ativo com dois teatros de operações concentrados na Serra de Água e Curral das Freiras.

“No total, mais de 80 operacionais e 20 veículos estão envolvidos nas operações, com o apoio contínuo do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), da GNR e da PSP.

Na Serra de Água, há quatro focos de incêndio, embora com pouca intensidade, graças às condições meteorológicas favoráveis durante a noite e ao trabalho eficaz dos operacionais no teatro de operações.

No Curral das Freiras, a situação causa alguma preocupação, devido ao facto da frente ativa estar a evoluir no sentido ascendente em direção ao pico do Areeiro e ramificando no sentido descendente que aproxima-se de uma zona habitacional na Fajã dos Cardos.

O SRPC, IP-RAM continua a monitorizar atentamente a evolução dos incêndios e reitera o apelo à população para evitar deslocações às áreas afetadas, pela sua segurança e para garantir uma operação de combate mais eficaz e segura para as equipas que estão no terreno”, é pormenorizado em comunicado.