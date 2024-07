Inauguradas obras na Quinta do Leme - Núcleo de Expressão Artística

As obras de reabilitação realizadas no Quinta do Leme - Núcleo de Expressão Artística, no Funchal, foram inauguradas esta tarde, por Miguel Albuquerque.

A obra custou 380 mil euros e levou quatro meses a construir.

Tratou-se da reabilitação de edifícios existentes. No piso 1 foram criadas sala de formação para 20 pessoas, duas salas para atelier de costura e texteis, lavandaria e arrecadação e foram ainda reabilitados os sanitários, bem como acessos.

A construção foi da responsabilidade da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

O Núcleo é tutelado pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.