Foi inaugurada na UMa, no passado dia 11 de julho, uma nova sala de informática, equipada pela Sky Portugal. O espaço é dirigido, em especial, aos estudantes do curso de Licenciatura em Engenharia Informática (LEI), com “um ambiente propicio para o desenvolvimento de projetos e aprendizagem prática”, como realça nota do gabinete de comunicação da instituição de ensino superior da Região.

“A inauguração do novo espaço, situado no piso 2 do Campus da Penteada, contou com a presença do Reitor da Universidade, Sílvio Moreira Fernandes, e da Diretora-Geral da Sky Portugal, Marina Magro. Marcaram também presença neste evento a Vice-Reitora, Elsa Fernandes, e a Presidente da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia, Maribel Gordon.

Neste dia, além da inauguração da sala, foi também distinguido e premiado o melhor projeto da unidade curricular de Engenharia de Software, do 3º Ano da LEI, lecionada por Leonel Nóbrega. Este Prémio de Mérito, atribuído pelo terceiro ano consecutivo pela Sky Portugal, não só valoriza o esforço e competências académicas dos estudantes como também incentiva a excelência na componente prática da unidade curricular.

A parceria entre a Universidade da Madeira e a Sky Portugal, assim como outras colaborações semelhantes, são de extrema importância pois proporcionam aos estudantes recursos e oportunidades para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. A Universidade da Madeira mantém firme o seu compromisso de consolidar a ligação entre a Universidade e o setor empresarial, impulsionando a transferência de conhecimento do talento qualificado e especializado formado por esta instituição para o mercado de trabalho e o desenvolvimento de novas e criativas soluções para os desafios contemporâneos da nossa sociedade.

A Sky Portugal é uma sucursal da gigante britânica Sky, na área de media, entretenimento e telecomunicações. Presente no país desde 2012 e no Funchal desde 2021, estabeleceu-se no mercado do desenvolvimento de software como um centro de tecnológico de excelência. Contando atualmente com cerca de 500 colaboradores, a equipa da Sky Portugal assume um papel estratégico no desenvolvimento tecnológico dos produtos de streaming da NBCUniversal no mercado dos EUA, o Peacock, e das parcerias Comcast para o mercado da Europa, SkyShowtime, e para o mercado africano, Showmax”, é acrescentado.