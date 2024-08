Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, divulgou uma mensagem de solidariedade, dirigida às populações atingidas pelos incêndios.

No texto enviado às redações, o autarca diz sentir uma “tristeza profunda” por assistir ao desespero da população que vê o trabalho de uma vida “destruído pelas chamas”.

Leia a nota na íntegra:

”Tristeza!

O sentimento que me assoma, hoje, com parte da nossa ilha a arder e sobretudo com o desespero de muita gente que vê o trabalho de uma vida ameaçado e destruído pelas chamas, é de uma tristeza profunda.

Penso que não há um madeirense que não sinta de forma intensa o que está acontecer e que não compartilhe a dor de ver a nossa ilha e a nossa gente tão profundamente atingida por uma catástrofe. As imagens da nossa paisagem devorada pelas chamas, da nossa gente tão triste e desamparada são desoladoras.

No meio de tudo, ainda assistimos, impávidos, a um desnorte total de quem deveria ter estado, desde a primeira hora, ao comando e tomando as decisões certas e adequadas. Mas as omissões, os erros e as eventuais culpas devem ser deixadas para a hora certa.

Neste momento, importa expressar a solidariedade possível a quem tudo perdeu, aos que lutam para salvar o que é seu e aos que estão no teatro de operações e nunca abandonaram a população: os nossos BOMBEIROS

A estes homens, heróis que se juntam ao heroísmo do nosso povo, deixo o meu sincero agradecimento e a minha imensa homenagem.

Desejo que a força não vos falte, que o ânimo não vos abandone a curvo-me perante a vossa entrega e dedicação.

São estes os homens de quem se deve falar neste momento, são estes os homens que merecem o nosso apoio, porque são eles que arriscam a vida para estar ao lado de quem precisa, são eles que estiveram lá desde a primeira hora.

Aos bombeiros de Santa Cruze e ao nosso Comandante Leonardo Pereira que estão no terreno, a todos os bombeiros da Madeira, às forças policias e militares deixo, e sei que faço eco do sentir de todos os madeirenses, o meu profundo agradecimento.

À população atingida, desejo que este pesadelo acabe depressa e que possam regressar em segurança aos seus lares, que tenham a força para recuperar e seguir em frente com resiliência que este povo já demonstrou ter tantas vezes. Sei que nos vamos novamente erguer e mostrar a solidariedade que já manifestamos em tantas outras alturas.

A todos, o meu sentido abraço.”