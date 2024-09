A Freguesia do Imaculado Coração de Maria acolherá, pelo segundo ano consecutivo, o evento Miss Madeira 2024, no próximo sábado, dia 21 de setembro, às 18h30, no Salão Paroquial, numa parceria entre a Junta, a Academia Miss Portugal e o Concurso Nacional de Beleza (CNB).

Este evento selecionará as finalistas nas categorias Miss Queen Portugal (18-29 anos), Miss/Mrs Portugal / Miss Universo (18-38 anos), Miss Teen Portugal (13-18 anos) e Top Model Portugal (17-31 anos), que representarão a Madeira na competição nacional Miss Portugal.

Algumas das candidatas a Miss Madeira 2024 reuniram-se, na tarde deste sábado, com Angélica Pontes, a vencedora da edição anterior, um encontro realizado no Espaço Geração Imaculado, que foi acompanhado pelo presidente da Junta, Pedro Araújo.

O concurso Miss Madeira 2024 destaca-se não apenas por sua dimensão estética, mas também pelo seu compromisso social e ambiental, promovendo a liderança feminina, a igualdade de género e a valorização do património e do turismo local.

O CNB - Concurso Nacional de Beleza é o organismo oficial responsável pela seleção de candidatas para os títulos Miss Queen Portugal, Miss Teen Portugal, Miss/Mrs Portugal e Top Model Portugal, enviando representantes para a final nacional do Miss Portugal.

Inspirado no lema “Beleza pelo Bem”, o Miss Queen Portugal visa eleger a mulher mais inspiradora do país, destacando-a em um dos maiores eventos de beleza do mundo, o Miss Earth, que promove causas ambientais e humanitárias.