A Assembleia de Freguesia do Imaculado Coração de Maria realizou ontem a segunda reunião ordinária anual, no Espaço Geração Imaculado, em virtude da Sala da Assembleia, localizada na sede da Junta, estar ocupada pela exposição ‘Memórias da Cidade’.

A reunião começou com a apreciação da informação escrita do presidente da Junta, Pedro Araújo, que deu nota do dinamismo da atividade da Junta no segundo trimestre do ano, com várias representações, reuniões, eventos e concretizações.

A requalificação do Salão Paroquial, a entrada em funcionamento da nova carrinha social e o reforço do Banco de Ajudas Técnicas, para além da valorização das tradições, através das marchas populares, mereceram particular destaque.

O segundo ponto da ordem de trabalhos prendeu-se com a votação da segunda alteração modificativa ao Plano e Orçamento de 2025, que visou a incorporação do saldo de gerência do exercício anterior, num valor superior a 33 mil euros.

A proposta, apresentada pelo presidente Pedro Araújo, foi aprovada sem votos contra, permitindo ao executivo reforçar áreas que considera prioritárias, incluindo a educação, no âmbito de um novo programa de apoio em material escolar e vestuário desportivo de acesso universal.

Foram também reforçadas as rubricas relacionadas com as atividades desportivas e socioculturais, com o apoio às instituições com intervenção na freguesia e ainda com o projeto da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria.

As alterações refletem, segundo o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, “uma gestão ponderada, participada e focada em responder com eficácia às necessidades reais da população da freguesia”.