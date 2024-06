A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria formalizou, na manhã desta terça-feira, na sua sede, um protocolo de cooperação institucional com a Associação de Desportos de Combate da Madeira.

Através deste protocolo, a Junta pretende “promover na freguesia uma prática desportiva mais eclética, incluindo modalidades como o kickboxing e o muay thai, para o que contará a partir de agora com aquela associação desportiva”, informou numa nota enviada à redação.

O Imaculado refere, também, que quer “aproveitar o crescimento exponencial dos desportos de combate em Portugal e na Madeira, para mobilizar mais jovens para a prática desportiva e para a salutar ocupação dos seus tempos livres.”

“Além do desenvolvimento físico, estas modalidades promovem valores como disciplina, respeito, autocontrole, promovendo valências que transcendem as fronteiras do desporto e têm efeitos na personalidade dos praticantes”, constata o presidente Pedro Araújo.

O protocolo prevê a organização de uma Gala de Kickboxing e Muay Thay no Imaculado Coração de Maria, que deverá ocorrer em agosto, num evento que pretende trazer à freguesia os melhores praticantes regionais.

Para além disso, a Associação compromete-se também a promover demonstrações destes desportos de combate nas escolas locais, com o propósito de mobilizar mais jovens para a prática desportiva.

O aumento da prática desportiva é um dos objetivos do projeto “Imaculado Saudável”, que pretende operacionalizar ações, estratégias e atividades que afirmem o Imaculado como uma freguesia amiga da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida e da defesa da vida humana.

De referir que a Associação de Desportos de Combate da Madeira fez-se representar na assinatura deste protocolo pelo presidente Júlio Mendes e pelo secretário Daniel Sousa, enquanto o presidente Pedro Araújo representou a Junta.