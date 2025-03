A Exposição Regional do Limão, que este ano celebra a sua XXIII edição, realizar-se-á nos dias 5 e 6 de abril, na Freguesia da Ilha, em Santana.

A Casa do Povo da Ilha, entidade organizadora do evento, está a preparar um programa de animação direcionado para todas as idades, bem como a junção de todas as condições para que esta homenagem aos agricultores, à agricultura e ao limão atraia muitos visitantes e excursões a esta freguesia.

Associado a este certame, está a exposição do limão regional, a qual as respetivas inscrições estão abertas. Os agricultores têm entre dia 11 e 31 deste mês para formalizar a respetiva inscrição, devendo ser efetuada na Casa do Povo da Ilha e em outros postos um pouco por toda a Região.

Integrado no programa do certame, estão a prova cega de sobremesas e licores de limão e a típica Festa do Despique, as quais as respetivas inscrições estão abertas.

Este evento é organizado pela Casa do Povo da Ilha e tem como apoiantes e/ou parceiros: a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente; o PEPAC RA MADEIRA 23-27 através do GAL ADRAMA; a Câmara Municipal de Santana; a Junta de Freguesia e Paróquia da Ilha, a Associação de Compartes Ilha Autêntica, entre outros.