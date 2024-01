IL reitera “riscos significativos” da construção de posto de combustível no Caniço

A representação parlamentar da Iniciativa Liberal na ALRAM reiterou, hoje, a existência de “riscos significativos” da construção de posto de combustível no Caniço, na zona da Olaria.

De visita ao local onde a Câmara de Santa Cruz se prepara para autorizar a edificação deste novo posto, os liberais fizeram um levantamento das matérias que estão em causa e do porquê que tal posto não dever ser ali construído.

Desde logo, apontou, na referida zona existem “cerca de 172 habitações, contabilizando 39 casas geminadas a Norte, cerca de 66 apartamentos a Oeste, 62 apartamentos a Este e 6 casas a Sul”.

“Para além das habitações são contabilizados tanques de gás perto do sítio de implementação do posto, a Norte, a cerca de 8 metros a Oeste, a 5 e a 40 metros, o que torna ainda mais perigoso a sua construção neste local. Existem casas a menos de 5 metros do local onde é perspectivada a implementação deste empreendimento”, avisou, denotando os múltiplos riscos e inconvenientes de construir um Posto de Combustíveis próximo a residências, a uma creche e a depósitos de gás, “tanto do ponto de vista da segurança quanto do bem-estar das pessoas que vivem nesse local”.

“Em primeiro lugar, armazenar e manipular combustíveis inflamáveis próximo de moradias aumenta o risco de incêndios e explosões, que podem ser catastróficas em áreas densamente povoadas. Temos também a questão da contaminação ambiental, já que vazamentos de combustíveis podem contaminar o solo, lençóis freáticos e linhas de água, afetando a saúde e o meio ambiente da comunidade local. Os vapores de combustível, ricos em compostos orgânicos voláteis, são conhecidos por sua contribuição à poluição do ar e podem afetar a saúde respiratória. Além disso, o tráfego constante e pesado associado aos postos de combustíveis pode aumentar a poluição sonora e do ar, afetando negativamente a qualidade de vida dos residentes”, elencou a Iniciativa Liberal, que não esqueceu ainda a segurança dos mais novos e a poluição no ar, provocada pelos vapores de combustíveis, para não falar de que um posto desta natureza “combina duas fontes potenciais de incêndio e explosão”.

“Dada a combinação de riscos elevados e as potenciais consequências catastróficas, é claramente desaconselhável construir postos de combustíveis próximos a residências, creches e depósitos de gás. A segurança pública, a saúde ambiental e o bem-estar da comunidade devem ser priorizados, optando-se por localizações mais adequadas para tais instalações”, defendeu.

A IL Madeira apela assim a Filipe Sousa, presidente da Câmara de Santa Cruz, “que se deixe de teimosia e tenha o bom senso de não permitir a construção desta infraestrutura”.