No rescaldo da audição aos partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional por parte do Presidente da República na sequência da queda do XV Governo Regional – após a aprovação da moção de censura em 17 de dezembro de 2024 – o tempo agora é de Marcelo ouvir os líderes regionais. PSD, PS, JPP, Chega e CDS-PP e PAN já reagiram ao encontro.

A delegação da IL foi liderada por Gonçalo Maia Camelo. O coordenador regional da IL-M fez questão de objetivar que não traçam “linhas vermelhas a quaisquer soluções”, mas apoiar Miguel Albuquerque, não.

“Consideramos que é necessário recorrer a eleições antecipadas na Madeira e foi essa a posição que transmitimos ao senhor Presidente, transmitindo também que a Iniciativa Liberal será sempre um contributo para a estabilidade governativa da Madeira e não para a instabilidade”, enfatizou.

Note-se, a título de curiosidade, que é a quarte vez que o Presidente da República chama os partidos para a convocação de eleições. A primeira situação ocorreu em novembro de 2018, seguindo-se junho/julho de 2023, março de 2024 e, agora, em janeiro de 2025.