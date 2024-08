A Iniciativa Liberal Madeira exige esclarecimentos urgentes sobre o combate aos incêndios da Madeira, agora que as chamas que assolaram a Região nos últimos 12 dias estão controladas.

Num comunicado enviado à redação, o partido começou por manifestar o seu agradecimento a todos os operacionais e aos jornalistas, expressando a sua solidariedade a todos os afetados por este incêndio, seja a nível pessoal, patrimonial, ou no desenvolvimento das suas atividades económicas e profissionais.

Para a IL madeira é imperativo focar a atenção, neste momento, na recuperação património natural e turístico da Madeira. Contudo, é igualmente essencial esclarecer todas as dúvidas legítimas que surgiram durante o combate ao incêndio.

Nesse sentido, as questões que consideram prioritárias são: “A intervenção inicial foi célere, decidida e adequada?; Quando e por quem foi dado e recebido o alerta?; Qual foi a resposta ao alerta?; O local onde o incêndio deflagrou é inacessível?; Quando é que os primeiros bombeiros chegaram ao mesmo e que procedimentos adotaram?; A Levada do Norte não poderia ter sido utilizada para combater o incêndio na sua fase inicial?”.

Além disso, o IL quer saber “porque motivo o plano regional de emergência de proteção civil não foi imediatamente ativado?” e “qual a razão para a recusa dos pedidos feitos, por autarcas, para que existisse um reforço de meios?”.

O IL quer também saber “onde estiveram os 90% dos meios disponíveis que não foram inicialmente utilizados? Chegaram a ser mobilizados e utilizados?” e qual “a influência do vento na propagação das chamas foi devidamente avaliada e prevenida?”, assim como se “os drones do Exército, foram utilizados para monitorizar o avanço do ‘fogo lento’ e prevenir reacendimentos?”.

“Foi seguido o Manual de Combate aos Incêndios Florestais para Equipas de Primeira Intervenção, nomeadamente, através da abertura imediata de faixas de contenção de fogo? Quantos metros foram abertos antes da chegada das equipas do Continente? Foram adotados os métodos e equipamentos que permitem o reabastecimento rápido/próximo do helicóptero de combate? A recusa inicial do apoio da República foi justificada?”, elenca, entre outras questões.

A Iniciativa Liberal Madeira entende que estas dúvidas, bem como quaisquer outras tidas por pertinentes, devem ser objeto de investigação e de avaliação aprofundada, levada a cabo por entidades competentes, isentas e autónomas, incluindo o Ministério Público, e a executar com a maior brevidade possível.

“Para que a Madeira não volte a arder! Não hoje, nem amanhã”, remata.