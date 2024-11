A Iniciativa Liberal foi o primeiro partido a ser recebido pelo secretário regional das Finanças, na auscultação sobre a proposta de Orçamento regional para 2025.

Sem a presença do deputado do IL no parlamento madeirense na reunião, o coordenador regional do partido liderou a comitiva do IL no encontro com Rogério Gouveia.

À saída, Gonçalo Maia Camelo clarificou que não há divergências com Nuno Morna relativamente às medidas propostas pelo IL para o Orçamento Regional, adiantando ainda que tal como nos orçamentos anteriores, o partido deverá votar contra. Isto seguindo a decisão de não aprovar orçamentos enquanto Miguel Albuquerque for presidente do governo regional, com processos judiciais a decorrer.

De resto, Gonçalo Maia Camelo expôs a Rogério Gouveia as medidas que quer ver atendidas no orçamento para o próximo ano, como a redução dos impostos, esgotar o diferencial de 30% que a Lei de finanças regionais permite quer no IVA quer no IRS, menos despesa pública corrente, reestruturação do setor público, visando por exemplo a extinção de estruturas e serviços “desnecessários”, redução da intervenção da Região na economia, entre outras prioridades.