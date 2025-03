O auditório do Fórum Machico recebe, no próximo dia 9 de maio, a 3ª Edição da Conferência ECOS Machico.

Subordinada ao tema da ‘Lei do Restauro da Natureza: uma abordagem para o futuro sustentável’, o principal objetivo do evento será a partilha de conhecimentos multidisciplinares que contribuem de forma positiva para o restauro dos ecossistemas e habitats naturais degradados.

A Lei do Restauro da Natureza, proposta pela Comissão Europeia no ano de 2024, visa implementar medidas eficazes que abranjam, pelo menos, 20 % das zonas terrestres e marítimas da União Europeia até 2030.

O programa da conferência ficou hoje disponível ao público e apresenta-se muito completo, com a presença de oradores de diferentes formações académicas, ligados a instituições nacionais, com particular destaque para Maria Amélia Martins-Loução. Investigadora de destaque a nível nacional no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Globais, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa e presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia e da Associação de Antigos Alunos da Universidade de Lisboa. Doutorada em Biologia, agregada em Ecologia e mestre em Comunicação de Ciência, com as seguintes distinções: Académica Correspondente Real Academia Nacional de Farmácia, Prémio Ibero Americano de Botânica (2010), 100 Mulheres Cientistas Ciência Viva (2016) e Grande Prémio Ciência Viva 2021.

A Universidade da Madeira, Museu da Baleia e Câmara Municipal de Machico, com o Vereador Hugo Alexandre Marques como orador, completam o leque das instituições que apresentarão comunicações nesta conferência. Complementarmente, o evento contará com o habitual espaço de divulgação de ‘Estudos Caso’, com o principal objetivo de promover os novos investigadores e projetos que dedicam estudos científicos ao concelho de Machico. Nesta rúbrica, vão marcar presença estudos promovidos pela Universidade da Madeira e a SPEA.

O evento é de entrada livre, mas sujeita a inscrição através das plataformas digitais do projeto Ecos Machico, e dos promotores Câmara Municipal de Machico e Associação Insular de Geografia