A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, promove o II Seminário das Perturbações do Neurodesenvolvimento: desafios e oportunidades para as escolas, nos dias 3 e 4 de julho, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Esta iniciativa, organizada pela Divisão de Acompanhamento Educativo Especializado e o Centro de Recursos Educativos Especializados da Intervenção Precoce na Infância surge num momento de crescente necessidade de debate e capacitação sobre um tema de extrema relevância na atualidade: as perturbações do neurodesenvolvimento. Com uma frequência elevada e crescente cronicidade, complexidade e especificidade, estas perturbações exigem um acompanhamento educativo especializado estruturado e adaptado às necessidades contemporâneas. Dados internacionais indicam que cerca de 15% das crianças e adolescentes em países desenvolvidos são afetados por perturbações do neurodesenvolvimento em algum momento da sua vida, com uma percentagem significativa a necessitar de cuidados a longo prazo. Na Região Autónoma da Madeira, o aumento das sinalizações às equipas de intervenção precoce na infância reflete uma tendência global, com um notório crescimento no diagnóstico de problemas de linguagem e aprendizagem, perturbação do desenvolvimento intelectual, perturbação do espetro do autismo e défice de atenção e hiperatividade.

O seminário conta com um programa diversificado e com a participação de diversos oradores e especialistas na área, entre os quais se destaca a participação de Ana Catarina Prior, pediatra do neurodesenvolvimento do Centro Materno-Infantil do Norte; Miguel Castelo Branco, neurocientista, Diretor do Centro de Imagem Biomédica e Investigação Translacional (CIBIT); Rita Limede, psicóloga do Centro de Investigação em Estudos da Criança do Instituto de Educação da Universidade do Minho; Mónica Vasconcelos, médica especialista em Pediatria e sub-especialista em Neuropediatria, Presidente da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria e membro da Direção da Sociedade Europeia de Neurologia Pediátrica; Patrícia Pascoal, professora da Universidade de Lisboa e Universidade Lusófona, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde no Hospital de Santa Maria; Glória Franco, psicóloga, Professora Associada da Universidade da Madeira e Diretora do Mestrado em Psicologia da Educação; e Maria João Beja, psicóloga, Professora Auxiliar na Universidade da Madeira, no Departamento de Psicologia.

Além destes, participarão outros profissionais que compõem as equipas de educação e saúde envolvidas na intervenção precoce na infância.

Esta segunda edição do seminário, dirigida a profissionais da educação e da saúde, e à comunidade em geral, prevê dois dias de conferências e painéis temáticos, complementados por quatro workshops práticos: “Perturbação de Défice de Atenção e Hiperatividade: sintomatologia nos diversos grupos etários, o processo diagnóstico e a intervenção”; “Autismo: do diagnóstico à intervenção”; “Sexualidade no Adolescente com Necessidades Especiais”; e, “As Perturbações do Neurodesenvolvimento: impacto nas famílias ao longo do ciclo de vida”.

Este evento representa uma oportunidade ímpar para aprofundar conhecimentos, partilhar experiências e debater estratégias eficazes para enfrentar os desafios e otimizar as oportunidades que as perturbações do neurodesenvolvimento apresentam no contexto escolar e familiar.