Bom dia e boa semana!

- Em Santa Cruz, arranca a II Semana do Ambiente com a cerimónia do hastear a das bandeiras “Eco-Escolas” e a apresentação da Mascote, na Escola Básica 1º Ciclo com Pré-Escolar do Caniço.

- O Presidente do Governo Regional desloca-se, pelas 11h00, à freguesia do Caniçal, para a apresentação do projeto de expansão do loteamento do bairro das Feiteirinhas.

- Às 12h00, na sede da ACIF, Rua dos Aranhas 26, vai ocorrer a apresentação do Mercado de Automóveis Usados.

- Pelas 14h00, no Centro Cultural e de congressos do Porto Santo, a inauguração da exposição ‘What is Watt?’

- No Estreito da Calheta, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, às 17h00, a conclusão da obra de alargamento do Caminho dos Serrões.

- A partir das 17h30, na sede da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Rua da Carreira, 99, realiza-se o evento “Smart Islands Hub: Aplicação de IA Generativa à Engenharia”.