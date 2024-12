A IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira informa que, a partir desta sexta-feira, dia 13 e o próximo dia 30 de dezembro, estará a decorrer o período de candidaturas para a atribuição de 25 habitações localizadas na freguesia de Santo António, concelho do Funchal, ao abrigo do Programa de Renda Reduzida.

Destes 25 fogos, 10 frações apresentam tipologia T1, e as restantes 15 são de tipologia T2.

Os valores das rendas mínimas e máximas a pagar pelos agregados familiares serão fixados no aviso de abertura, sem prejuízo de que nunca poderão ser inferiores a 15%, nem superiores a 35% do seu rendimento mensal líquido.

As candidaturas só poderão ser efetuadas pelos agregados familiares com inscrições elegíveis para este concelho, mediante submissão de candidatura na plataforma eletrónica da IHM, que poderá ser acedida no período indicado, através do seguinte endereço: www.ihm.pt.

As inscrições elegíveis para este concelho apenas são válidas para este aviso de abertura, sem prejuízo da possibilidade de ser efetuada nova inscrição em futuros períodos, até porque, só no Funchal, para além destas 25 habitações já concluídas, estão a ser construídos mais dois empreendimentos habitacionais, na freguesia de Santo António, que perfazem mais 113 fogos ao abrigo do PRR e cuja finalidade será a entrega das habitações em regime de Renda Reduzida.

Este é o terceiro aviso de abertura lançado pela IHM, no âmbito do programa de Renda Reduzida.

Já decorreram os períodos de candidaturas para a atribuição de 110 habitações localizadas em Câmara de Lobos e para as 36, localizadas na freguesia de Água de Pena, concelho de Machico.

Até ao final da próxima semana ficará concluído todo o processo de atribuição destas 146 habitações.