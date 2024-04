No corrente mês de abril, teve lugar no Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM a formação ‘Análise dos Processos com Dados Pessoais – Metodologia do Governo Regional da Madeira’, no âmbito do projeto Rumo à Conformidade com o RGPD.

De acordo com um comunicado da tutela, a formação foi ministrada pelo Gabinete Regional para a Conformidade Digital, Proteção de Dados e Cibersegurança (GCPD), afeto à Secretaria Regional das Finanças.

A formação foi dirigida a uma equipa multidisciplinar de profissionais do IASAÚDE, IP-RAM, que inclui todos os departamentos deste Instituto, com especial destaque para as secções cujas funções implicam a recolha e tratamento de informação, onde se incluem dados pessoais e sensíveis.

“O objetivo passa por garantir que os recursos humanos formados serão capazes de garantir o cumprimento integral das leis vigentes no âmbito do RGPD”, sublinha a fonte.

A iniciativa pretende também dotar os formandos de um conjunto de conhecimentos e de competências para a consolidação do RGPD nos processos inerentes ao IASAÚDE, IP-RAM, bem como sobre as etapas do Programa de Privacidade e Proteção de dados do Governo Regional da Madeira e da Rede de Privacidade e Proteção de Dados, principais conceitos associados e princípios fundamentais deste Regulamento.