No âmbito do Dia Mundial do Bordado, celebrado no dia 30 de julho, o hotel Barceló Funchal Oldtown irá homenagear o Bordado Madeira.

No seguimento do convite feito pelo IVBAM (Instituto do Vinho e Bordado Madeira) o hotel Barceló Funchal Oldtown será Hotel Embaixador do Bordado Madeira.

Este ano a celebração terá vários acontecimentos.

No dia 18 de julho, o Chef Gabriel Clavert e a sua equipa prepararão um menu especial inspirado no Bordado Madeira.

Será um menu de degustação para dar início à semana de comemoração do Bordado Madeira.

Será também promovida uma exposição em formato instalação, de 28 a 31 de julho, que conta com peças icónicas da estilista Karla Vieira, inspiradas no bordado Madeira.

No dia 31 de julho e para fechar a comemoração, há espaço para um cocktail party para as bordadeiras, com uma atuação de música ao vivo, a ter lugar no Rooftop B- Heaven.