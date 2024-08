A Horários do Funchal realizará, no âmbito do Arraial do Monte, para assinalar as festividades da Padroeira da Madeira, Nossa Senhora do Monte, um serviço extraordinário entre as 18h00 do dia 14 de agosto e as 4h30 do dia 15 de agosto e entre as 9h30 e as 18h30 do dia 15 de agosto.

As viagens partem junto à Empresa de Eletricidade da Madeira, a nascente, com destino ao Largo da Fonte, tendo as viagens de descida início e término nos mesmos locais.

Os bilhetes para este serviço terão preços especiais sendo que para os adultos terá o valor de 1,80€ (1 viagem) e de ida e volta 3,20€ (2 viagens). As crianças, entre os 6 e os 12 anos inclusivamente viajam gratuitamente. Estes bilhetes especiais podem ser adquiridos, a bordo dos autocarros do serviço eventual no próprio dia (1 viagem), ou nos seguintes postos de atendimento da Horários do Funchal:

Anadia: dias 9, 12, 13 e 14 de agosto;

Marina: de 9 a 13 de agosto;

Pinga: de 9 a 15 de agosto, com horário alargado até às 24h00 no dia 14.

São permitidos todos os títulos de transporte em vigor, e que incluem o Funchal, no serviço eventual. Os bilhetes promocionais (especiais) também poderão ser utilizados nas carreiras regulares, 20 – Monte (via Corujeira de Dentro) e 21 – Monte (via Largo da Fonte), mas neste caso, devem ser adquiridos previamente nas lojas HF.

Além do serviço eventual a HF informa que manterá em funcionamento, as Carreiras n.º 20 e n.º 21 dentro do seu horário habitual, com especial atenção para o dia 15 de agosto, onde efetuarão o horário de domingo/feriado, em que a primeira descida se efetua às 06h00 na carreira nº21. Alerta-se ainda para a alteração dos itinerários destas carreiras em virtude do Edital 590/2024 da CMF.

Quanto à Carreira n.º 22 esta manterá o seu trajeto até ao Largo das Babosas até às 12h00 do dia 14 de agosto, retomando-o a partir das 19h00 do dia 15 de agosto. Nesse período, a carreira efetuar inversão de marcha no Largo de Santa Teresinha, onde faz início e fim de viagem.

“A Horários do Funchal, mantém o foco em proporcionar um transporte cómodo e seguro para este evento, dispensando a quem o utiliza preocupações com o estacionamento”, sublinha a empresa em comunicado.