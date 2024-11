No âmbito da transição a decorrer para o novo sistema de bilhética integrada da Região, que se iniciou a 1 de julho de 2024, a Horários do Funchal afirma ter verificado que um “relevante número de clientes ainda possui viagens pré-compradas, da antiga bilhética, que dificilmente conseguiriam utilizá-las até ao final do mês de novembro, data anteriormente definida como último dia de utilização”.

Nesse sentido, a empresa informou, em comunicado, que foi prolongado o prazo de aquisição/carregamento das viagens pré-compradas da rede urbana da HF até 31 de dezembro de 2024, bem como, o prazo de utilização das mesmas até 31 de maio de 2025, permitindo que os clientes continuem a utilizar os passes e bilhetes antigos da Horários do Funchal que tenham viagens pré-compradas da antiga bilhética.

“As viagens pré-compradas em bilhetes GIRO antigos da HF, podem ser utilizadas por terceiros. Contudo, no caso das viagens pré-compradas estarem associadas a um passe GIRO antigo da HF, que é pessoal e intransmissível, a Horários do Funchal permitirá a transferência dessas viagens para um bilhete GIRO antigo da HF sem qualquer custo para o cliente, se até 31 viagens”, acrescenta a mesma nota.

A Horários do Funchal incentiva todos os clientes a utilizarem as suas viagens pré-compradas dentro do prazo estabelecido, ou seja, até 31/05/2025, evitando qualquer perda de saldo, tendo em atenção que só poderão carregar viagens, no seu bilhete antigo, até 31/12/2024.

Mais informações sobre este processo poderão ser consultadas em https://tinyurl.com/4dtju8rp