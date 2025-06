Bom dia e bom fim de semana!

É a noite de São Pedro. É o último santo popular a ser celebrado e é noite das tradicionais marchas populares que são um dos pontos altos desta festividade.

- Das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), o Café Memória da Madeira aborda o tema ‘Lar seguro: Como prevenir quedas em casa’ com a fisioterapeuta Mariana Gomes.

- Pelas 10h00, na Praça Padre Patrocínio Alves, a cerimónia de compromisso de honra dos novos recrutas da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

- Pelas 11h00, na Casa dos Açores na Madeira, decorre a apresentação dos livros infantis ‘O Pescador’ e ‘A Fiandeira’, da escritora madeirense Rafaela Rodrigues.

- Decorre no Parque Ecológico do Funchal, a partir das 19h30, uma sessão especial dedicada aos morcegos e à sua relevância nos ecossistemas.

- Na Fortaleza de São João Baptista do Pico, encerra o ciclo ‘Ópera no Pico’, com o tema ‘Sonho de uma Noite de Verão’.

- Em Câmara de Lobos, as marchas populares estão marcadas para as 21h30. A noite prologa-se com muita animação musical e espetáculo pirotécnico à meia-noite.

- Na Ribeira Brava, os marchantes desfilam a partir das 22h00, pelas principais ruas da vila, promovendo momentos de alegria e cor. Também esta noite atua Nininho Vaz Maia.

- Às 22h30, no Cais do Funchal, tem lugar o tradicional espetáculo piromusical de encerramento do Festival do Atlântico.

- No MadeiraShopping, este fim de semana, tem lugar o programa ‘A Moda ao Teu Serviço’.