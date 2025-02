Bom dia!

- Continua a visita à Região dos deputados que integram a Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República. O dia começa na Calheta, às 9h30, com a observação de jaulas de aquicultura e termina com uma reunião a partir das 17h30, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

- Entre as 10h30 e as 12h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, realiza-se um evento alusivo às comemorações do Dia Mundial Contra o Cancro, sob o tema ‘Cancro: da Prevenção à Reabilitação’.

- Pelas 12h00, na Gare Marítima da Madeira, a homenagem a oito vigilantes da natureza, uma cerimónia no âmbito do Dia do Vigilante da Natureza.

- Às 16h00, no Externato Apresentação de Maria, Rua das Mercês, 25, no Funchal, decorre a apresentação do ‘Congresso Global Educação, Solidariedade e Evangelização: Da Europa para a Madeira, da Madeira para o Mundo’.

- O auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal recebe a 8.ª edição do aCORDE. Às 19h15, o concerto da Grande Orquestra de Cordofones com Si Que Brade e Escolas da RAM.