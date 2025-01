Aumentar o consumo diário de fruta e hortícolas nas crianças em idade pré-escolar e de 1º ciclo do ensino básico é o principal objetivo do desafio “Heróis da Fruta” promovido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) que conta com o apoio principal da ALDI e dos parceiros Blédina e Maçã de Alcobaça. A monitorização desta iniciativa é feita anualmente pelo Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (ISAMB-FMUL).

Na avaliação da última edição dos ‘Heróis da Fruta’, verificou-se um aumento de 7,7% no consumo diário de frutas e hortícolas entre as crianças da Madeira que participaram na iniciativa.

Esta é uma das conclusões do relatório da 13.ª edição da iniciativa ‘Heróis da Fruta’ e os dados apresentados são baseados no autorrelato dos professores responsáveis pela implementação do desafio nas escolas, refere a organização da iniciativa em comunicado.

Na amostra da região autónoma da Madeira, foram analisados dados de 471 crianças entre os 3-11 anos de idade de 13 estabelecimentos de ensino, nomeadamente dos municípios de Funchal, Machico e Câmara de Lobos.