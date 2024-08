A vereadora Helena Leal participou, hoje, no Encontro de Universitários Madeirenses, que decorre no Museu de Eletricidade da Madeira durante dois dias.

Organizado pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC), o evento tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal, que garantiu a oferta de merchandising e 720 euros. Através do Apoio ao Associativismo e a Atividades de Interesse Municipal, autarquia apoia a AJMC com 1570 euros, referiu a edilidade em nota de imprensa.

A mesma fonte lembra que a AJMC tem colaborado, ativamente, nas diversas iniciativas, projetos e atividades promovidas pela CMF ligadas à juventude, participando, igualmente, no Conselho Municipal de Juventude.

Na sua intervenção, a vereadora que tutela a Educação e Juventude, na CMF, relembrou as políticas municipais de apoio à juventude, em concreto o apoio aos estudantes universitários, com as Bolsas de Estudo e Bolsas de Mérito, bem como os apoios que são prestados ao associativismo juvenil e às iniciativas das associações juvenis.

Helena Leal realçou ainda que a CMF tem na sua orgânica uma Divisão de Juventude para valorizar o trabalho das associações jovens e apoia a realização de eventos como o organizado pela AJMC – Encontro Universitários Madeirenses.